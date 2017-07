Ce qu'il fallait retenir des Etats généraux des comptes de la nation «

Jeudi 6 juillet 2017 a eu lieu les Etats généraux des comptes de la nation. Un point presse durant lequel Gérald Darmanin est revenu sur les différents axes de travail et les objectifs de son ministère lors des 5 prochaines années.

Le jour de carence dans la fonction publique sera rétabli, a annoncé jeudi le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin lors des états généraux des comptes de la nation réunis à Bercy. "Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l'absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d'une partie d'entre eux (...), il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an", a-t-il déclaré.