Christophe Castaner : « Il y aura un remaniement... mais j'espère vous revoir mercredi prochain ! »

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, répondait aux questions des journalistes à l'issue du Conseil des ministres : « Il y aura un remaniement comme le veulent les usages après la démission du Premier ministre et il y aura derrière des nominations. Mon sentiment est que vous retrouverez certainement la totalité des membres du Conseil des ministres qui étaient présents ce matin autour de la table du Conseil des ministres. Mais ça n'est qu'un sentiment. Pour ce qui est des nominations ça relève à la fois du Premier ministre et du président de la République. Et je suis au regret de vous dire que je ne suis pas dans la boucle... mais que j'espère vous revoir mercredi prochain ! »