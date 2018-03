Christophe Pierrel : "Il faut arrêter de se concentrer sur les chômeurs" «

Christophe Pierrel, ex- chef de cabinet adjoint de François Hollande a répondu à la question : "les chômeurs sont-ils des fraudeurs ?" "Il faut lutter contre toutes les fraudes. Il faut arrêter de se concentrer sur eux. Pour chaque Français, c?est plus facile de regarder son voisin en disant que c?est lui le tricheur plutôt que d?aller chercher ceux qui sont les plus gros fraudeurs", répond-il.