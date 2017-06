Création d’un groupe LR- UDI indépendant à l’Assemblée «

Le divorce est consommé chez Les Républicains. Lors d’une conférence de presse ce mercredi 21 juin, Thierry Solère a annoncé aux côtés de Jean-Christophe Lagarde, la création d’un groupe parlementaire baptisé "Les Républicains constructifs – UDI Indépendants".

"Nous avons la volonté de faire passer l’intérêt général avant tout. S’opposer sur tout est une logique qui n’est pas bonne pour le pays", a déclaré Thierry Solère en conférence de presse pour justifier la création de ce groupe parlementaire. "Nous aurons un fonctionnement très ouvert, dans une logique de confiance", a ajouté le député de droite.

Ce mercredi, sur le plateau de CNEWS, le député Franck Riester, levait déjà le voile sur ce groupe parlementaire. "Ce sont des Républicains désunis qui se rassemblent [...] en étant constructifs avec l'action du gouvernement", a-t-il déclaré indiquant qu’il "voterait la confiance". "Par principe je ne vais pas m'opposer de façon stérile [...] Il faut changer notre façon de faire de la politique [...]", a-t-il expliqué.

Un groupe d’une quarantaine de parlementaires

Le groupe de "constructifs" rassemblerait une vingtaine de députés LR et 18 UDI annonce Thierry Solère. "J'ai réuni des parlementaires Les Républicains, une vingtaine a acté l'envie de créer ce groupe" baptisé "Les Républicains constructifs UDI indépendants", pour "accompagner les réformes qui vont dans le bon sens, s'opposer quand il le faudra" à la politique d'Emmanuel Macron, a indiqué Thierry Solère. Pour M. Lagarde, selon lequel "18 parlementaires" UDI ont déjà la "volonté de construire un groupe le plus large possible", ce groupe peut devenir "la troisième force politique de l'Assemblée". Ce groupe parlementaire sera entériné mardi prochain.