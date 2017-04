Dans les coulisses de la campagne électorale «

Quelques 300 bénévoles s'activent depuis le début de la semaine pour que chaque électeur de Loire-Atlantique, de la Sarthe et de l'Ille-et-Vilaine puisse recevoir dans sa boite aux lettres le programme de chacun des candidats. En tout, plus de 2 millions de plis ont été préparés et doivent être envoyés avant le mercredi 19 avril. Une entreprise qui demande du temps, de l'organisation et beaucoup de travail.