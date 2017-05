Débat de l’entre-deux tours : le vrai du faux des candidats «

Si le débat de l'entre-deux tour a été particulièrement houleux, il a également été riche en infos et en intox, notamment sur les thèmes économiques.

Le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’est avéré beaucoup plus incisif qu’à l’accoutumée. Mené par Marine Le Pen, qui n’a pas hésité à attaquer frontalement son adversaire dès les premières secondes du débat, l’échange de plus de deux heures et demi aura été marqué par de très nombreux pics d’un côté comme de l’autre. De quoi laisser finalement peu de place aux sujets de fond et au débat. Les candidats ont toutefois pu dérouler certaines de leurs propositions et laisser filer de nombreuses intox.

C’est Marine Le Pen la première qui a plongé dans le bain de l’intox en évoquant la contribution de la France à l’Union européenne. Lors du débat, la candidate soutenue par le Front national a assuré que que la France donnait "9 milliards d’euros par an" à l’Union européenne. En réalité, en 2015, la France a versé 22,5 milliards d’euros aux pays de l’Union, mais en a récupéré 14,5 milliards. Soit une dépense totale de 8 milliards d’euros, soit 12% de moins que les chiffres annoncés par Marine Le Pen. Elle a ensuite accusé Emmanuel Macron d’être au centre de plusieurs "conflits d’intérêts’’ "Vous étiez ministre quand vous avez vendu SFR à Drahi (Numéricable)", a-t-elle assuré. En réalité, la vente de SFR a bien été conclue lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Economie, en 2014. Toutefois, le contrat avait été scellé plusieurs mois avant son arrivée, par son prédécesseur Arnaud Montebourg. Marine Le Pen a poursuivi en assurant qu’Emmanuel Macron a "vendu STX aux italiens", une information là aussi erronée. Le chantier naval de Saint-Nazaire, détenu à un tiers par l’État, a été vendu par son propriétaire Sud coréen à une entreprise italienne, la seule à avoir fait une offre de reprise viable, malgré les incitations de l’État français. De plus, au moment de la vente, Emmanuel Macron n’était plus ministre. Marine Le Pen a ensuite attaqué son adversaire sur la question des travailleurs détachés. La candidate soutenue par le Front national assure qu’ils représentent ‘’300 000 à 500 000’’ emplois inaccessibles aux Français. Un chiffre là aussi surévalué puisqu’en 2015, il y avait 285 000 travailleurs détachés en France.

Des intox aussi du côté d’Emmanuel Macron

Marine Le Pen n’a toutefois pas eu le monopole de l’imprécision au cours de ce débat particulièrement mouvementé. Le candidat du mouvement En Marche a lui aussi donné dans quelques intox, notamment sur la question du chômage. ‘’Nous sommes le seul pays à ne pas avoir endigué le chômage de masse’’, a-t-il notamment déclaré. Avec un taux de chômage frôlant les 10%, la France est en effet classée parmi les plus mauvais éleves de l’Union européenne. C’est toutefois vite oublier des pays touchés plus durement encore par le chômage : l’Italie (9,5%) ou encore l’Espagne (18%). Toujours sur la question du chômage, Emmanuel Macron a lui aussi fait preuve d’imprécisions en assurant qu’il y avait ‘’plus de chômeurs’’ en 1990 qu’en 2017. Une affirmation trompeuse puisqu’elle est fausse en terme de nombre de chômeurs, mais vraie en ce qui concerne le taux de chômage. En effet, au deuxième trimestre 1994, la France comptait 2,622 millions de chômeurs, contre 2,783 millions en 2016. Rapporté à la population, le taux de chômage était toutefois de 10,4% en 1994, contre 9,7% en 2016.