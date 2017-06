Les Républicains se préparent à une défaite historique pour le second tour des législatives. Les 199 députés sortants ne pourront pas siéger à l'Assemblée. Avant le grand chantier de la remise en question et donc des règlements de compte, le parti tente de sauver ce qui peut l'être. Reportage de Jordan Klein avec Nesrine Slaoui et Fabrice Elsner