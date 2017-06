Edouard Philippe et son gouvernement réunis à Nancy «

Le gouvernement s’est retrouvé quasiment au grand complet vendredi 30 juin à Nancy pour un séminaire de 24 heures, une "mise au vert" hors de Paris. L’objectif de cette réunion : rapprocher les ministres et préparer les annonces de l’exécutif, qui devraient se faire d’ici la semaine prochaine.

Tous ont répondu à l’appel, excepté Nicolas Hulot, retenu par une inauguration de ligne ferroviaire. Les 18 ministres et 10 secrétaires d’État sont arrivés à Nancy vers 19h ce vendredi soir pour un dîner de travail autour du Premier ministre. Il s’agit d’un "temps d’échange, je dirais plus ‘philosophique’ sur certains sujets ", a déclaré Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement.

Des convives de renom devaient rejoindre le gouvernement. Ainsi, l’écrivain et ancien conseiller de François Mitterand, Erik Orsenna participe au dîner tout comme l’ancien député Jean-Marie Schléret, engagé pour les handicapés et l’astronaute Thomas Pesquet. "Je vais leur raconter ma mission et voir quels sont les points communs entre une mission et voir quels sont les points communs entre une mission spatiale et diriger la France", a indiqué le récent locataire de la Station spatiale internationale.

Une réunion pour préparer pour les grands chantiers

La réunion, qui se tient vendredi sur le campus des grandes écoles de Nancy, se prolongera à la préfecture de Meurthe-et-Moselle samedi et se concentrera sur le fond. Le président de la Cour des Comptes, Didier Migaud sera notamment présent, quelques jours après avoir rendu un rapport accablant sur le budget. Edouard Philippe doit annoncer en deux temps, mardi à l’Assemblée puis mi-juillet les mesures retenues pour rester à 3% de déficit public et non 3,2% comme l’a révélé l’audit des sages de la rue Cambon.

Ce rassemblement a aussi une valeur symbolique, en préférant aux habituels lieux de pouvoir parisien ce quart nord-est de la France confronté aux difficultés, où le Front national a largement dépassé le quart des suffrages.