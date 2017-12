Emmanuel Macron veut la fin de la taxe d'habitation pour tous en 2020 «

Emmanuel Macron a signé depuis l'Élysée les trois derniers textes de loi de l'année 2017. Le premier doit mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures en France tandis que les 2e et 3e, qui constituent le budget 2018, doivent permettre de nombreux changements fiscaux.

Emmanuel Macron a promulgué les trois derniers textes de loi de l’année 2017 à l’Élysée, et face caméras comme c’est devenu la tradition depuis son arrivée au pouvoir. Le premier de ces textes doit mettre fin aux permis de recherches et d’exploitations des hydrocarbures en France, qu’il s’agisse de gaz de schiste ou de tout autre hydrocarbures. « La France devient le premier pays développé à prendre un tel engagement, conforme à nos engagements internationaux et en particulier à l’Accord de Paris sur le climat », s’est félicité Emmanuel Macron. Le texte prévoit également la fin de l’exploitation de gisement à l’horizon 2040. Le texte sera « complété par des dispositions qui permettront de développer davantage les énergies renouvelables en France », a ajouté le chef de l’État.

Les enjeux du budget 2018

Les deuxième et troisième textes constituent le budget 2018. Validé par le Conseil Constitutionnel en fin de semaine, il prévoit de nombreux changement qui doivent « améliorer la rétribution du travail et le pouvoir d’achat des Français », assure Emmanuel Macron. Parmi les dispositions prévues par ces textes, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages français et sa suppression pour tous d’ici 2020. « En assurant l’autonomie fiscales de nos communes», nuance le chef de l’État. Le budget 2018 prévoit également l’augmentation du minimum vieillesse et de l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une aide à la garde d’enfants.

Sur le front du travail, il prévoit la suppression des cotisations sociales pour les salariés ainsi qu’une baisse de l’impôt sur les sociétés et le « prélèvement forfaitaire unique à 30% ». Autre mesure phare de ce budget 2018, promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne, la suppression de l’Impôt sur la fortune. L’ISF sera remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière.