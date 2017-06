Eric Trappier sur l'aviation : "Pour que la réussite continue, il faut investir dans la recherche" «

Eric Trappier était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Le PDG de Dassault Aviation a commenté la bonne santé de l'aviation. "Les ventes continuent de se faire", déclare-t-il. "On ne voit que de bonnes années en ce moment dans l'aviation", ajoute le président du Groupement des Industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas). "Pour que la réussite continue, il faut investir dans la recherche, la technologie (...) et l'innovation", indique-t-il.