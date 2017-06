Etat d'urgence : Interdiction de manifester censurée «

Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi une mesure de l'état d'urgence abondamment utilisée au moment des manifestations contre la loi travail et réclamé une "conciliation équilibrée" entre libertés et ordre public, en pleine controverse sur les projets sécuritaires de l'exécutif. Les Sages ont estimé que le pouvoir donné au préfet d'"interdire le séjour" à certains endroits et à certaines dates de personnes "cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics" était trop étendu, et "devait être assorti de davantage de garanties." (Avec AFP)