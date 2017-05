Au Louvre ou à Vincennes, le programme de Marine Le Pen et Emmanuel Macron après les résultats «

Peu importe les résultats du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont prévu de célébrer la fin de la campagne électorale avec leurs équipes et leurs militants. Pour le candidat d'En Marche, la fête se déroulera sur l'esplanade du Louvre tandis que Marine Le Pen se rendra au Chalet du lac, à Vincennes.