Florian Philippot quitte le Front national «

Invité sur France 2 ce jeudi, Florian Philippot a annoncé qu'il "quitte le Front national". Sa décision fait suites à l'escalade des tensions entre le désormais ex-vice-président du FN et sa présidente, Marine Le Pen.

La sortie de crise n'était plus possible : Florian Philippot a annoncé ce jeudi 21 septembre son départ du Front national. Le désormais ex-vice-président du parti frontiste, qui avait refusé de quitter la présidence de son association ''Les Patriotes'' avait été rappelé à l'ordre par Marine Le Pen. Agacée des commentaires de son vice-président sur l'avenir du Front national, la présidente frontiste avait annoncé sur CNEWS que Florian Philippot conservait son poste de vice-président mais qu'il en perdait sa délégation et donc, ses missions. "J’ai fini par comprendre que mon association "Les Patriotes" n’était qu’un prétexte", a fait savoir Florian Philippot.

Sur France 2 ce jeudi, Florian Philippot, qui critiquait encore hier soir sur CNEWS les positions du Front national depuis sa défaite à l'élection présidentielle, a annoncé son départ du parti frontiste. "On m'a dit que j'étais vice-président à rien... Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule, je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire, donc bien sûr je quitte le Front national", a-t-il annoncé.

L’impossible refondation du FN ?

Critiqué pour avoir refusé de quitter la présidence de son association, Les Patriotes, Florian Philippot assure qu’il n’y avait "aucun conflit d’intérêt" avec le FN. "J’ai fini par comprendre que mon association "Les Patriotes" n’était qu’un prétexte", a fait savoir Florian Philippot. "Pendant des mois il a été dit que cette association était un think thank agissant en interne à la refondation", assure l’ancien vice-président du FN. Cette refondation du parti frontiste, nécessaire après la défaite de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, Florian Philippot assure qu’elle se "passe mal".

"Elle cachait un retour en arrière terrible. Le Front national rattrapé par ses démons (…) Je suis venu pour la dédiabolisation, je suis venu parce que les outrances du passé c’était censé être terminé », se désole Florian Philippot. "Je n’accable pas Marine, je ne crois pas qu’elle ait changé de convictions mais je crois qu’il y a des gens qui sont revenus (…) des gens qui étaient partis avec Mégret à l’époque, sur une offre très radicale, qui sont revenus et qui ne sont pas mes amis", a fait valoir Florian Philippot.

Désormais libre, Florian Philippot ne dit pas encore ce qu’il envisage pour l’avenir mais promet que "[son] engagement politique reste absolument intact". "Je me battrai très activement pour mon pays", a-t-il conclu.