Gérald Darmanin sur Laurent Wauquiez : « Il n'est pas sincère »

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur CNEWS. Il s'est notamment exprimé sur l'attitude de Laurent Wauquiez, qu'il ne juge "pas sincère", faisant "du bullshit sur les plateaux de télévision" et pas assez "respectable et digne". Autre sujet abordé : la succession de Johnny Hallyday, qui sera regardée par le fisc français, "comme pour toutes les autres successions". Il a également évoqué la plainte déposée contre lui pour "abus de faiblesse" et confirme qu'il dépose plainte devant le parquet de Paris "pour dénonciation calomnieuse".