Gérard Larcher : "En marche a un comportement particulièrement dur avec Manuel Valls" «

Gérard Larcher était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Le président du Sénat, d'ores et déjà candidat à sa réélection, est revenu sur le cas Manuel Valls. "La République en marche a un comportement particulièrement dur avec lui", estime-t-il. "C'est une hypothèse d'école pour Emmanuel Macron", ajoute l'élu Les Républicains.

Gérard Larcher a commenté la récente élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. "Il a eu une élection de rejet de Marine Le Pen", estime le président du Sénat. L'ancien banquier doit maintenant espérer constituer une majorité présidentielle pour gouverner. "Je pense que c'est aux Français de choisir la majorité", déclare l'élu Les Républicains. "C'est autour du Président que la majorité se construit et ça se joue entre les résultats de l'élection présidentielle et le 18 juin", indique-t-il plus loin.

Interrogé sur le cas Manuel Valls, Gérard Larcher prend la défense de l'ancien chef du gouvernement. "Un Premier ministre est un Premier ministre. Manuel Valls a incarné une fonction", déclare-t-il. "C'est un comportement particulièrement dur de La République en marche", estime-t-il.

Gérard Larcher "optimiste " pour Les Républicains

À propos de sa famille politique, Gérard Larcher rappelle que Les Républicains "sont en ordre de marche" pour les élections législatives et sénatoriales. "Nous sommes prêts à livrer la bataille des élections (...) Nous sommes en ordre de marche", indique-t-il estimant plus loin qu'il faut "respecter l'échéance des élections sénatoriales" également. Affaibli après la débâcle de François Fillon à l'élection présidentielle, Les Républicains pourront-ils remporter les élections parlementaires qui s'annoncent? "Je suis toujours optimiste", répond Gérard Larcher, candidat à sa réélection au Sénat.