Gilles Boyer: "Je demande qu'au sein des Républicains, on se respecte mutuellement" «

Gilles Boyer était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Le candidat (LR) aux élections législatives est revenu sur la nécessité de construire une majorité qui soit tournée vers les valeurs de la droite et du centre. L'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé demande à son parti de se rassembler, malgré les sensibilités différentes qui le composent.

Gilles Boyer, ancien directeur de campagne d’Alain Juppé et candidat LR aux élections législatives, était l’invité de Jean-Pierre Elkabbach ce lundi 29 mai. Il est notamment revenu sur les premiers pas d’Emmanuel Macron sur la scène internationale. Des débuts qu’il juge "réussis". "Emmanuel Macron a plutôt réussi ses débuts sur la scène internationale (…) C’est un visage de modernité, de jeunesse et de renouveau, on ne peut pas le contester’", a-t-il concédé. Gilles Boyer ajoute que "de l’avis général, l’élection d’Emmanuel Macron a créé dans le monde entier un effet qui est plutôt positif pour la France à l’étranger".

Les élections législatives : vers une majorité de centre-droit ?

Gilles Boyer, candidat dans les Hauts-de-Seine, a fixé le prochain objectif pour lui, et son parti : construire une majorité pour le centre et la droite afin de peser dans les futurs débats. "Le risque que nous courrons, c’est que cette majorité présidentielle qui est en train de se construire penche vers la gauche", prévient-il. Pour l’ancien directeur de campagne d’Alain Juppé, hors de question d’être dans une "opposition systématique". "Ça veut dire exercer une opposition qui serait exigeante, vigilante sur le respect de nos idées et de nos valeurs mais en même temps constructive, bienveillante avec comme objectif de faire avancer la France", détaille-t-il.

Pas d’opposition forte sans un parti soudé et uni, Gilles Boyer le sait bien. Ainsi, face aux vives critiques que le parti Les Républicains a pu émettre à l’encontre d’Édouard Philippe, devenu Premier ministre, ou encore de Bruno Le Maire, devenu ministre de l’Économie, Gilles Boyer appelle à l’unité. "Je demande qu’au sein des Républicains on se respecte mutuellement, qu’on arrête de parler d’exclusion, qu’on arrête de parler de trahison", exige-t-il. Pour Gilles Boyer, hors de question de considérer Édouard Philippe comme un "traître". "Comment peut-on être un traître en dirigeant le gouvernement de la France ?", s’interroge-t-il. "Je souhaite que les Républicains continuent de vivre ensemble, au sein du même groupe parlementaire et du même mouvement politique", a-t-il insisté.

Une position commune des Républicains et de la République en Marche face au FN ?

En cas de triangulaires face au Front national, quelle sera la position des Républicains ? Gilles Boyer, qui rappelle que le "ni-ni" n’est pas sa position, en appelle à son propre parti, ainsi qu’au parti de la République en Marche. Il souhaite une position commune pour un désistement en faveur du candidat le mieux placé, afin de faire barrage aux extrêmes. "Je demanderais demain à ma famille politique de prendre position là-dessus et je demande que la République en Marche prenne aussi position là-dessus sur une stratégie de désistement réciproque dans les circonscriptions où le Front national menace de l’emporter", explique-t-il. "Il faut préparer cette hypothèse, parce qu’elle peut se produire et que nous serons jugés sur la position que nous prendrons", ajoute-t-il enfin. Une décision qu’il appliquerait lui-même si, à Evry, Manuel Valls devait se retrouver face au candidat… de la France insoumise.