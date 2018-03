Harcèlement scolaire : "On est d'un côté ou de l'autre" selon Brigitte Macron «

Brigitte Macron s'est rendue ce lundi 5 mars dans un lycée de Dijon pour lutter contre le harcèlement scolaire. Elle était accompagnée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. « Il y a les harcelés et les harceleurs. On est forcément d'un côté ou de l'autre », déclare la Première dame. « Si on est passif, on est harceleur. C'est essentiel de s'en rendre compte. Comment voulez-vous vous construire quand les autres pensent cela de vous ? Vous avez une vision dévalorisée de vous-même », ajoute-t-elle.