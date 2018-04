Héritage de Johnny : "une affaire manigancée" selon l'avocat de Laeticia «

L'avocat de Laeticia Hallyday Maître Arda­van Amir-Aslani était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach mardi 3 avril. Pas de conciliation possible selon lui entre Laeticia Hallyday et les enfants aînés de Johnny, David Hallyday et Laura Smet. L'"agressivité" entre les deux clans est totale et l'affaire a été, selon lui, "manigancée, réfléchie, organisée par la partie adverse".