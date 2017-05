Identité, laïcité : des sujets éludés par Macron ? Michel Onfray et Alain Finkielkraut répondent «

Olivier Galzi recevait exceptionnellement Michel Onfray et Alain Finkielkraut. Les deux philosophes ont débattu sur les questions d'identité et de laïcité abordées ou non par le président de la République Emmanuel Macron pendant sa campagne. "Nous sommes confrontés à un véritable défi de civilisation. (...) La France vit sous l'emprise d'un véritable déni de réalité", déclare notamment Alain Finkielkraut. "Emmanuel Macron est un libéral au grand sens du terme. (...) Les problèmes de civilisation, d'identité n'ont pas été posés", ajoute Michel Onfray.