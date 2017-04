Jacques Cheminade, candidat de Solidarité et Progrès «

Jacques Cheminade, 75 ans, se présente pour la troisième fois à une élection présidentielle. Avec 0,25 % des suffrages exprimés en 2012, il avait terminé à la dixième et dernière place. Il se présente sous l’étiquette du parti politique Solidarité et Progrès qu’il a fondé en 1996.

1. Création d’une banque nationale et instauration d’un crédit public pour financer les investissements et les projets de l’Etat sans avoir recours aux banques privées.

2. Sortir de l’Union européenne et de l’Euro pour refonder ensuite une Europe des patries.

3. Instaurer une séparation bancaire stricte entre les banques de dépôt et les banques d’affaires et mettre un terme au renflouement des établissements financiers privés sans contreparties.

4. Exiger un nouveau « Bretton Woods » qui viserait à organiser un nouvel ordre monétaire international.

5. Lancer un vaste programme d’exploration spatiale et implanter des infrastructures industrielles et scientifiques sur la lune.

Jacques Cheminade est né le 20 août 1941 à Buenos Aires, en Argentine. Il possède la double nationalité française et argentine depuis le retour de da famille en France en 1959. Après des études à HEC Paris et à l’ENA, il est fonctionnaire de 1969 à 1981 au ministère de l’Economie et attaché commercial à l’ambassade de France aux Etats-Unis. Il fait ses débuts en politique en 1978 en se présentant, sans succès, aux élections législatives. Il quitte l’administration en 1981 et devient secrétaire générale du Parti ouvrier européen (POE), jusqu’à sa dissolution en 1989. Il dirige ensuite la Fédération pour une nouvelle solidarité (FNS) de 1991 à 1996 et fonde le parti Solidarité et progrès qu’il préside depuis et publie plusieurs livres et essais sur sa vision politique et économique. Il a été candidat à l’élection présidentielle en 1995 et en 2012, mais n’a pas obtenu les 500 parrainages nécessaires en 2002 et 2007.

Jacques Cheminade est président du parti qu'il a fondé : Solidarité et Progrès