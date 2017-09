Jacques Mézard : "Nous allons réécrire le Code de la construction" «

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach : « On va inverser le système pour pousser la mise sur le marché des terrains. Il y a partout en France du foncier qui ne demande qu'à être libéré. Aujourd'hui, un propriétaire a intérêt à garder ses terrains pour payer au bout de 22 ans le moins de plus-value possible. Nous lançons dès 2018 un plan spécifique pour les villes moyennes en concentrant les efforts sur le logement dans le centre-bourg. Nous allons accentuer le processus pour lutter contre la durée des recours et le recours abusif qui bloquent aujourd'hui 30 000 logements. Nous voulons accélérer la cession des terrains de l'État qui sont nombreux. »