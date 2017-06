Yannick Jadot : Il faut "stopper immédiatement le Tafta" «

Yannick Jadot a estimé vendredi sur CNEWS que l'Europe devait prendre des mesures de rétorsion après l'annonce du retrait américain de l'accord sur le climat, en stoppant les négociations sur les traités transatlantiques et en imposant une taxe carbone.

Pour le député écologiste européen Yannick Jadot, la décision de Donald Trump est "criminelle, mais ce n'est pas la fin du monde".

C'est une décision qui casse un peu la dynamique de l'accord de Paris, mais il reste à la fois aux Américains, les entreprises, les villes, les États qui agissent pour le climat, et il reste surtout au reste de la communauté internationale, notamment à l'Union européenne, d'arrêter d'être un acteur un peu passif

"A nous de démontrer que l'économie européenne peut sortir du gaz, du pétrole, du charbon", a-t-il ajouté.

En réponse à la décision américaine, "il va falloir organiser la protection à nos frontières", a affirmé Yannick Jadot.

A partir du moment où l'Europe ferait des efforts et imposerait des efforts à nos entreprises, il n'est pas question d'avoir des importations venant des États-Unis où les entreprises ne feraient pas d'effort. Il faut une taxe carbone à nos frontières

Pour lui, l'Europe doit aussi "stopper immédiatement le Tafta", l'accord de libre-échange négocié depuis 2013 entre Bruxelles et Washington, aujourd'hui au point mort, et "stopper la ratification du Ceta", l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.

A propos du Ceta, il a affirmé que "c'est le cheval de Troyes des entreprises américaines pour attaquer nos États. Si nous décidons d'agir sur le climat, les entreprises américaines nous attaqueront depuis le Canada", a-t-il assuré.