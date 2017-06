Jean-Christophe Cambadélis veut créer une ''commission sur le terrorisme'' à l'Assemblée nationale «

Jean-Christophe Cambadélis était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce lundi 5 juin. Il y est notamment revenu sur les chances du Parti socialiste aux prochaines élections législatives mais aussi sur l'actualité internationale avec l'exclusion du Qatar de l'alliance arabe.

À 6 jours du premier tour des élections législatives, Jean-Christophe Cambadélis appelle Emmanuel Macron et le gouvernement d’Édouard Philippe à éclaircir leurs intentions sur la réforme du Code du travail. La proposition de loi, voulue par le nouveau président et promise durant sa campagne, doit être entérinée grâce à l’usage d’ordonnances. "Je m’étonne qu’on arrive à 6 jours de l’élection législative (sic) sans que le pays soit instruit sur ce qu’il y aura dans ces ordonnances", note Jean-Christophe Cambadélis. Expliquant que l’élection d’Emmanuel Macron ne vaut pas "blanc seing", le secrétaire général du Parti socialiste exige que "le gouvernement dise vite où il veut aller, comment il veut aller, dans quelle orientation il veut se mettre de manière à ce que nous puissions juger au moment du vote !".

Sur le Qatar

Sur le plan international, Jean-Christophe Cambadélis reste prudent sur la décision des pays du Golfe d’exclure le Qatar de la coalition arabe. Ce lundi, l’Égypte, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Emirats ont annoncé rompre toutes relations diplomatiques avec le Qatar qu’ils accusent de "terrorisme". "On a plutôt l’impression qu’il s’agit de l’expression de la pression américaine par rapport à l’Iran, jugeant que le Qatar est trop près de l’Iran", comprend Jean-Christophe Cambadélis, tout en appelant à "vérifier que les choses qui ont été dites sont vraies".

Sur la lutte contre le terrorisme

Après les attentats qui ont frappé le Royaume-Uni ces deux dernières semaines, Jean-Christophe Cambadélis en appelle à une coordination européenne sur la question du terrorisme. "La situation n’est pas anglaise, elle est européenne, voire mondiale (…) J’appelle à la coopération européenne renforcée pour lutter contre le terrorisme", a-t-il expliqué.

Emmanuel Macron a proposé au cours de sa campagne la création d’une "task force", chargée d’assurer une coordination entre les différents services de sécurité et de renseignement. S’il ne se dit pas opposé au projet, Jean-Christophe Cambadélis met en garde. "S’il y a centralisation au niveau de l’Élysée, il doit y avoir à l’Assemblée nationale une commission permanente qui doit traiter du terrorisme (…) c’est une question pour la décennie".

Sur Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve

Depuis quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve se livrent à une guerre ouverte par médias interposés. Le candidat de la France insoumise à Marseille reproche à l’ancien ministre de l’Intérieur d’être responsable de la mort de Rémi Fraisse, un jeune militant tué par une grenade sur le site de Notre-Dame-des Landes en 2014. Des propos que Jean-Christophe Cambadélis juge "inadmissible". "Il s’emporte parce qu’il voit qu’il perd 7 à 9 points dans les sondages, qu’il perd parce qu’il a une attitude anti-unitaire et que son électorat fuit", s’agace le premier secrétaire du Pari socialiste.

Quel avenir pour le PS ?

À quelques jours des élections législatives, les grands partis traditionnels pourraient n’obtenir que quelques maigres sièges à l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron, et les membres de "La République en Marche" pourraient faire le plein de sièges les 11 et 18 juin prochain. De quoi assurer une majorité absolue au nouveau président ? "Attention, parce qu’une majorité absolue conduit souvent à l’absolutisme", prévient Jean-Christophe Cambadélis. Reste que le Parti socialiste, fragilisé par son score à l’élection présidentielle, risque d’essuyer une lourde défaite. Une situation pour laquelle le premier secrétaire du parti prend sa part de responsabilité. "Je ne suis pas parvenu à maintenir l’unité des socialistes (…) s’il n’y a pas l’unité du parti socialiste et de la gauche, parce qu’il s’agit de la gauche, il peut y avoir une défaite historique de la gauche", a-t-il poursuivi. Jean-Christophe Cambadélis espère toutefois pouvoir "incarner une opposition raisonnable, c’est-à-dire qui se détermine au cas par cas".