Jean-François Copé : "Le slogan 'je préfère mon pays à mon parti' est écœurant" «

Jean-François Copé était l'invité de Laurence Ferrari. Le maire de Meaux est notamment revenu sur l'état de son parti Les Républicains. "Les nominations de ministres de droite, on s'en serait bien passé, ça trouble considérablement les choses que de demander à des gens qui doivent tout à leur famille politique d'avoir à faire perdre leur famille politique", déclare-t-il. "Le slogan qui consiste à dire 'je préfère mon pays à mon parti', c'est absolument écœurant. Il n'a jamais été question d'opposer les gentils et les méchants", ajoute l'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre.