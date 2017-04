Jean Lassalle, candidat de Résistons ! «

Jean Lassalle, 61 ans, se présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Sous la bannière du parti Résistons !, le candidat se définit comme le "défenseur des territoires ruraux et d’une écologie humaniste".

1. Faire de la France "une force de paix", en retirant notamment les forces françaises impliquées dans des guerres en Orient, au Mali... et sortir du commandement intégré de l'OTAN.

2. "Reconstruire l'Etat", en rétablissant notamment le service national, garçons ou filles, civil ou militaire, et également recruter, en CDI, 200 000 personnes pour remettre à niveau les services publics : santé, enseignement, forces de l’ordre et magistrats.

3. Remettre la finance au service de l’économie réelle, en séparant notamment les activités spéculatives d’une part, les banques de l’économie réelle d’autre part, en cloisonnant leurs financements pour protéger les fonds des particuliers et PME.

4. Rendre à la France ses marges de manœuvre dans une Europe des Nations, en reprenant nos marges de décision sur le budget, la directive Habitats et la PAC, tout en restant dans l’Union européenne.

5. Protéger la ruralité en lançant plan d'investissement de trois milliards par an pour les "Campagnes de France, grande cause nationale". Supprimer la loi NOTRe, promulguée en août 2015, qui a redéfini les compétences respectives de la région, du département et de la commune.

Jean Lassalle est né le 3 mai 1955 à Lourdios-Ichère, petit village de la Vallée d'Aspe (Basses-Pyrénées, aujourd'hui Pyrénées-Atlantiques), dont il est maire depuis 1977. À 21 ans, il est l'un des plus jeunes maires de France. Depuis 1982, il est également conseiller général du canton d'Accous. Elu député des Pyrénées-Atlantiques en 2002, le candidat fait entendre sa forte voix basque à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale. Depuis 2002, il est président de l'Association des Populations des Montagnes du Monde (APMM) présente dans plus de 60 pays. En 2006, Jean Lassalle se fait connaître pour sa grève de la faim de trente-neuf jours pour protester contre la délocalisation de l’usine Toyal d’Accous (Pyrénées-Atlantiques) vers le bassin de Lacq, situé 65 kilomètres plus loin. Cette grève à l'issue de laquelle il perd 21 kilos, empêche Toyal de quitter la région pyrénéenne et permet ainsi de sauver des emplois. Proche de François Bayrou, il adhère au MoDem (Mouvement démocrate) dès sa création en novembre 2007 et en devient vice-président en 2010. Depuis le 3 mai 2014, il entame un tour d'Europe à la rencontre des citoyens de l'Union.

Député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, maire de Lourdios-Ichère, conseiller régional d'Aquitaine, Président de l'Association des Populations des Montagnes du Monde (APMM) et de la Marche citoyenne.