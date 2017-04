Jean Lassalle : "Je me demande pendant cette campagne si nous avons participé au même événement" «

Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Il a notamment taclé les autres candidats à l'élection : "Je me demande pendant cette campagne si nous avons participé au même événement. La force d'intoxication est elle que moi même je doute. On finirait presque par me convaincre de voter pour un tel ou pour un tel, alors que la veille je le voyais minable, inexistant. Par exemple, Fillon, Macron, Mélenchon."