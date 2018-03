Jean-Louis Bianco : "Manuel Valls est dangereux" «

Jean-Louis Bianco, président de l'observatoire de la laïcité, s'est exprimé sur les propos de Manuel Valls sur l'islam et les musulmans en France. « Quand on hystérise le débat, quand on dit qu'il y a un problème avec les musulmans en France alors on met en péril la cohésion nationale », déclare-t-il. « Oui, Manuel Valls est dangereux. Quand il tient ce genre de propos 'il y a en France un problème avec les musulmans' il est dangereux pour la cohésion nationale", ajoute l'homme politique.