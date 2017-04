La CFDT et la CGT font bande à part contre le FN «

Ce Premier mai s'annonce très chargé sur le plan social. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, les syndicats comptent bien peser dans le débat. Tous ont appelé à défiler cet après-midi. Le message général : dire non au Front National, à l'image du 1er mai de l'entre-deux tours de 2002, qui avait opposé Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, et avait rassemblé des centaines de milliers de personnes. D'un côté, La CFDT et l'UNSA vont manifester entre 11h et 15h entre la place des Fêtes et la place de la République. De l'autre, la CGT s'associe à FO, la FSU et Solidaire, pour appeler les citoyens à aller voter, tout en rajoutant à cela des revendications sociales. Le cortège défilera à partir de 14h30 entre la place de la République et celle de la Nation.