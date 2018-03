La colère d'Olivier Besancenot : "On privatise la SNCF" «

Olivier Besancenot, porte-parole du NPA s'est insurgé contre le projet de réforme de la SNCF voulu par le gouvernement. "J'entends la communication du gouvernement depuis 24h sur les cheminots : 'on a rien contre eux' ", "Sur les petites lignes, il y a l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est quoi ? On transforme la SNCF en société anonyme. Ça pour moi, décrypté, c'est la privatisation", déclare-t-il.