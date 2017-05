La composition du gouvernement «

Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, a dévoilé le premier gouvernement du quinquennat Macron ce mercredi 17 mai à 15 heures, sur le perron de l'Elysée. Découvrez les noms des ministres qui composent ce nouveau gouvernement.

François Bayrou : garde des Sceaux, au rang de ministre d'Etat

François Bayrou, allié d’Emanuel Macron avant même le premier tour de la campagne présidentielle, est président du MoDem, député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques entre 2002 et 2012, député européen entre 1999 et 2002. Il est Président de l’UDF (Union pour la Démocratie Française) de 1998 à 2007. Candidat aux élections présidentielles de 2002 et de 2012, il est Ministre de l’Education Nationale de 1993 à 1997.

Gérard Collomb : ministre de l'Intérieur, au rang de ministre d'Etat

Gérard Collomb est membre du PS, sénateur du Rhône depuis 1999, maire de Lyon depuis 2001, et Président de la métropole de Lyon depuis 2015. Soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, il est l’un des premiers à s’en rapprocher avant même son départ du gouvernement.

Nicolas Hulot : ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, au rang de ministre d'Etat

Nicolas Hulot est d’abord journaliste-producteur pour la télévision française, notamment de l’émission Ushuaïa, puis crée la Fondation du même nom en 1990. Engagé pour l’écologie, il produit des œuvres appelant à une prise de conscience. Il se présente en 2007 à la présidence la République avant de se retirer quelques mois plus tard, quand les principaux candidats signent le Pacte Ecologique. Il refuse le poste de ministre auprès de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Jean-Yves Le Drian : ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Jean-Yves le Drian devient maire de Lorient en 1977, puis député un an plus tard, et siège pendant 13 ans, jusqu’à sa nomination dans le gouvernement d’Edith Cresson. Il est depuis 2004 Président de la région Bretagne, et est nommé en 2012 ministre de la Défense dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et le restera tout au long du quinquennat de François Hollande. Il est depuis 2016 Président du Conseil Régional de Bretagne.

Sylvie Goulard : ministre des Armées

Sylvie Goulard est eurodéputée depuis 2009, et auteure de plusieurs ouvrages sur la construction et le fonctionnement de l'Union européenne. Ancienne conseillère de Romano Prodi lorsqu'il était président de la Commission européenne, Sylvie Goulard a été élue députée européenne dans la circonscription Ouest de la France en 2009 puis réélue en 2014 dans le Sud-Est. Elle siège dans le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron et du mouvement En Marche, cette europhile convaincue, ancienne membre du MoDem de François Bayrou, fait partie des 100 femmes les plus influentes dans la finance en Europe.

Françoise Nyssen : ministre de la Culture

Françoise Nyssen est la co-directrice et présidente du directoire de la maison d'éditions Actes Sud, qui a révélé en France Paul Auster, Nancy Huston, et Imre Kertész. En mars 2005, elle reçoit les insignes d'officier dans l'ordre des arts et des lettres, avant d'obtenir la légion d'honneur en 2013.

Marielle de Sarnez : ministre des Affaires européennes

Marielle de Sarnez, députée européen depuis 1999, est investie à Paris par En Marche pour les législatives de 2017. Proche de François Bayrou, elle est conseillère de Paris et vice-présidente du MoDem.

Richard Ferrand : ministre de la Cohésion des territoires

Richard Ferrand est conseiller régional de Bretagne depuis 2010 et député du Finistère depuis 2012. Fidèle du nouveau Président de la République, il a rendu sa carte du Parti Socialiste après être devenu secrétaire Général d’En Marche en octobre dernier.

Muriel Penicaud : ministre du Travail

Muriel Penicaud fait partie de la société civile prônée par Emmanuel Macron. Elle était jusqu'à présent la patronne de l'agence publique Business France, chargée de la politique de promotion de la France et des entreprises tricolores auprès des investisseurs étrangers.

Agnès Buzyn : ministre des Solidarités et de la Santé

Médecin, professeur de médecine et spécialiste d'hématologie, d'immunologie des tumeurs et de la transplantation, Agnès Buzyn a été membre du conseil médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine, du conseil scientifique de l’Établissement français du sang, présidente du conseil scientifique de la société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, entre 2008 à 2013, présidente du conseil d’administration de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et depuis 2009 membre du Comité à l’énergie atomique.

Bruno Le Maire : ministre de l'économie

Bruno Le Maire est élu UMP dans la première circonscription de l’Eure depuis 2007, puis devient un an plus tard secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, puis Ministre de l’Agriculture de 2009 à 2012 sous la présidence Sarkozy. Il s’est déclaré "prêt" à travailler avec Emmanuel Macron, précisant qu’il pouvait "travailler dans une majorité de gouvernement" en cas d’absence de "majorité claire au Parlement".

Jean-Michel Blanquer : ministre de l'Education nationale

Jean-Michel Blanquer, directeur général du groupe Essec depuis le 1er juillet 2013, a été Dgesco (directeur général de l'enseignement scolaire) au ministère de l'Éducation nationale de décembre 2009 à novembre 2012. Il était auparavant recteur de l'académie de Créteil depuis le 21 mars 2007. Professeur de droit public à l'IEP (Institut d'études politiques) de Lille puis de Lille 2 (1996-1998), il devient directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine en 1998 à Paris 3. Il occupera ce poste jusqu'en 2004, date à laquelle il est nommé recteur de Guyane. En octobre 2006, il est appelé comme directeur adjoint au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Gilles de Robien.

Frédérique Vidal : ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Frédérique Vidal était, depuis 2012, présidente de l'université de Nice-Sophia-Antipolis (UNS). Elle n'a jamais détenu de mandat politique. Après une maîtrise de biochimie (UNS), un DEA à l'Institut Pasteur (option virologie fondamentale) et un doctorat en sciences de la vie à l'UNS, elle rejoint en 1995 l'université de Nice comme maître de conférences. Elle devient professeur en 2004, et occupe la direction du département Sciences de la vie de l'UNS de 2005 à 2008. Directrice adjointe de la faculté des sciences de 2007 à 2009, elle est élue directrice de l'UFR sciences en 2009. Membre extérieur du conseil scientifique régional de l'Inserm de 1999 à 2003, Frédérique Vidal est membre du jury du master de virologie de l'UPMC-Paris 7-Institut Pasteur depuis 2004. Elle a été coresponsable du projet européen Tempus sur la mise en place du LMD dans les Balkans de 2006 à 2009.

Elisabeth Borne : ministre chargée des Transports auprès de Nicolas Hulot

Élisabeth Borne est l’ancienne préfète de la Vienne et de Poitou-Charentes, spécialiste des questions de transports. Préfète de région de février 2013 à avril 2014, elle a ensuite rejoint Ségolène Royal en qualité de directrice de cabinet au ministère de l’Écologie pendant un an, avant de prendre la présidence de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Jacques Mézard : ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Ce sénateur radical de gauche, pilier du PRG et chef de file du groupe RDSE (Rassemblement Démocratique et Social Européen), a œuvré dès l’été 2016 pour que son parti soutienne le nouveau Président de la République. Dans la même intention, il avait signé début 2017 un appel adressé à la sensibilité centre-gauche.

Annick Girardin : ministre des Outre-mer

Engagée à Saint-Pierre-et-Miquelon, Annick Girardin, était la députée de l'archipel de juin 2007 à 2014. Elle est aussi marquée à gauche en étant membre du Parti radical de gauche, parti fortement implanté et populaire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle avait soutenu la candidate de son parti Sylvia Pinel avant de rejoindre les rangs du candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire de la gauche. Annick Girardin est l'ancienne secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie, et ex ministre de la Fonction publique entre le 11 février 2016 et le 10 mai 2017.

Laura Flessel, ministre des sports

Double championne olympique d'escrime, Laura Flessel a été nommée ministre des Sports. Surnommée, "La Guêpe", cette sportive cinq fois médaillée aux Jeux et sextuple championne du monde, a arrêté sa carrière en compétition en 2012.

Gérald Darmanin : ministre de l'Action et des Comptes publics

Maire de Tourcoing depuis 2014 et député de la 10e circonscription du Nord entre 2012 et 2016, Gérald Darmanin soutient François Fillon, dont il est coordinateur de campagne, malgré des désaccords. Il quitte le poste de secrétaire adjoint des Républicains lorsque Fillon décide de continuer. M. Darmanin a été directeur de cabinet du ministre des Sports David Douillet (2011-2012). Proche de Sarkozy, il est nommé en septembre 2014 porte-parole de sa campagne pour la présidence de l'UMP.

Et les secrétaires d'Etat :

Christophe Castaner, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement

Christophe Castaner, membre du Parti Socialiste, est maire de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) depuis 2001. Il est porte-parole d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, après avoir rejoint En Marche en 2016.

Marlène Schiappa, chargée de l'Egalité des femmes et des hommes

Marlène Schiappa, responsable du pôle égalité hommes-femmes à En Marche, est adjointe au Maire du Mans, déléguée à l’Egalité depuis 2014. Elle a également fondé le réseau Maman Travaille, blog qui revendique l’égalité parentale. Elle crée le Pacte Transparence Crèches, qui veut rendre publics les critères d’attribution de places en crèches par des critères de transparences. Alain Juppé et Anne Hidalgo le signent notamment. Elle se présente aux Départementales de 2015 au Mans, et est battue, recueillant 43,1% des voix. En 2016, elle devient conseillère communautaire déléguée à l'attractivité économique du territoire et l'innovation technologique.

Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées

Sophie Cluzel est la mère de quatre enfants, dont une fille trisomique née en 1995. Elle a fondé différentes associations de scolarisations d'enfants handicapés dont le collectif SAIS 92 et l'association Grandir à l'école qu'elle préside et qui s'occupe plus spécifiquement de la trisomie 21. Depuis juin 2011, elle est présidente de la FNASEPH (Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap) et administratrice de l'UNAPEI de 2011 à 2013. En janvier 2012, elle organise le premier Grenelle de l'intégration des jeunes handicapés dans la société, où près de 50 associations locales ou nationales rédigent une plateforme de mesures qui sont transmises aux candidats à l'élection présidentielle.

Mounir Mahjoubi, chargé du Numérique

Expert du numérique et entrepreneur, Mounir Mahjoubi a cofondé plusieurs startups et a également co-fondé Le Bridge, une initiative pour connecter les entrepreneurs et investisseurs européens (2011-2012) ainsi que l'agence digitale Mounir & Simon, qu'il a dirigée de 2009 à 2012. Au Conseil national du numérique (CNNum), qu'il a présidé de février 2016 à janvier 2017, le diplômé de Sciences Po Paris a porté des sujets qui se retrouvent au cœur du programme numérique d'Emmanuel Macron : la transformation numérique des PME/TPE, l'inclusion numérique et la nécessité d'une Europe du numérique.