La composition du gouvernement dévoilée «

Le premier gouvernement du quinquennat Macron a été dévoilé à 15 heures, sur le perron de l'Elysée. Découvrez les noms des ministres qui composent ce nouveau gouvernement.

François Bayrou : garde des Sceaux, avec le rang de ministre d'Etat

François Bayrou, allié d’Emanuel Macron avant même le premier tour de la campagne présidentielle, est président du MoDem, député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques entre 2002 et 2012, député européen entre 1999 et 2002. Il est Président de l’UDF (Union pour la Démocratie Française) de 1998 à 2007. Candidat aux élections présidentielles de 2002 et de 2012, il est Ministre de l’Education Nationale de 1993 à 1997.

Gérard Collomb : ministre de l'Intérieur, au rang de ministre d'Etat

Gérard Collomb est membre du PS, sénateur du Rhône depuis 1999, maire de Lyon depuis 2001, et Président de la métropole de Lyon depuis 2015. Soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, il est l’un des premiers à s’en rapprocher avant même son départ du gouvernement.

Nicolas Hulot : ministre de la Transition Ecologique et Solidaire avec rang de ministre d'Etat

Nicolas Hulot est d’abord journaliste-producteur pour la télévision française, notamment de l’émission Ushuaïa, puis crée la Fondation du même nom en 1990. Engagé pour l’écologie, il produit des œuvres appelant à une prise de conscience. Il se présente en 2007 à la présidence la République avant de se retirer quelques mois plus tard, quand les principaux candidats signent le Pacte Ecologique. Il refuse le poste de ministre auprès de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Jean-Yves Le Drian : ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Jean-Yves le Drian devient maire de Lorient en 1977, puis député un an plus tard, et siège pendant 13 ans, jusqu’à sa nomination dans le gouvernement d’Edith Cresson. Il est depuis 2004 Président de la région Bretagne, et est nommé en 2012 ministre de la Défense dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et le restera tout au long du quinquennat de François Hollande. Il est depuis 2016 Président du Conseil Régional de Bretagne.

Sylvie Goulard : ministre des Armées

Sylvie Goulard est eurodéputée depuis 2009, et auteure de plusieurs ouvrages sur la construction et le fonctionnement de l'Union européenne. Ancienne conseillère de Romano Prodi lorsqu'il était président de la Commission européenne, Sylvie Goulard a été élue députée européenne dans la circonscription Ouest de la France en 2009 puis réélue en 2014 dans le Sud-Est. Elle siège dans le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron et du mouvement En Marche, cette europhile convaincue, ancienne membre du MoDem de François Bayrou, fait partie des 100 femmes les plus influentes dans la finance en Europe.

Françoise Nyssen : ministre de la Culture

Muriel Penicaud : ministre du Travail.

Agnès Buzyn : ministre des Solidarités et de la Santé.

Jean-Michel Blanquer : ministre de l'Education nationale.

Richard Ferrand : ministre de la Cohésion des territoires.

Elisabeth Borne : ministre chargée des Transports auprès de Nicolas Hulot.

Jacques Mézard : ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Annick Girardin : ministre des Outre-mer.

Marielle de Sarnez : ministre des Affaires européennes.

Gérald Darmanin : ministre de l'Action et des Comptes publics.

Frédérique Vidal : ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Christophe Castaner : secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.