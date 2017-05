La France Insoumise de Mélenchon boude Macron «

L'abstention ou le vote blanc semblent davantage attirer les Insoumis. Deux militants de La France insoumise sur trois vont bouder le candidat d'En Marche!, selon les résultats de la consultation dévoilés mardi, à la veille du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont surtout attelés à préparer leur face-à-face, l'attention s'est portée sur les 430 000 adhérents de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient appelés à s'exprimer sur la conduite à tenir au second tour de la présidentielle. Parmi quelque 243 000 votants, 36,12% ont choisi le vote blanc ou nul et 29,05% l'abstention. Seuls 34,83% des militants ont opté pour le vote Emmanuel Macron. Le vote en faveur de Mme Le Pen, qualifié de "terrible erreur" par M. Mélenchon dimanche, n'était pas une option de cette consultation.

Emmanuel Macron campe sur ses positions

Dimanche, Jean-Luc Mélenchon, qui avait réuni près de 20% des voix au premier tour et avait refusé de donner une consigne de vote, a effectivement demandé un "geste" en faveur de ses électeurs. Mais M. Macron a refusé notamment d'abandonner son projet de réforme du droit du travail par ordonnances. "Je ne vais pas modifier mon projet pour aller convaincre des électeurs qui n'ont pas voté pour moi au premier tour", a expliqué M. Macron mardi matin dans les médias. Le candidat a toutefois promis de mener ses réformes "en considérant cette part des inquiets, des perdants, de ceux qui, aujourd'hui, n'y trouvent pas leur compte".

L'ancien ministre a poursuivi mardi ses clins d'oeil à la France anti-FN : il a rencontré mardi matin le résistant Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin pendant l'Occupation allemande.