Moralisation : vifs débats autour de la réserve parlementaire «

Les très attendus débats sur les projets de loi de la moralisation de la vie publique ont démarré hier. Si l'ensemble de la classe politique appelle à plus de transparence, les députés sont loin d'être d'accord sur les moyens d'y parvenir et les débats promettent de se poursuivre avec fougue. Retour sur la première journée de séance avec Louise Malnoy, Paolina Biguine et Cécile Bartoli.