La République En Marche largement majoritaire «

Emmanuel Macron a obtenu dimanche une des plus larges majorités parlementaires de la Ve République à l'occasion du second tour des élections législatives, mais moins écrasante qu'annoncée par certains sondages. LREM et le MoDem remportent 350 sièges. LR et l'UDI 131 sièges, le PS et ses alliés 44 sièges, la France Insoumise et le Parti Communiste 27 sièges et enfin le Front National remporte 8 députés.