La République En Marche s'offre un hôtel particulier comme nouveau QG (Exclu) «

La République En Marche s?est trouvé un nouveau Quartier général. Selon nos informations, le parti présidentiel quittera ses actuels locaux du quinzième arrondissement de Paris à la mi-septembre, pour emménager au 63 rue Sainte-Anne, dans le 2ème arrondissement de la capitale.

Le mouvement d’Emmanuel Macron a choisi pour nouveau siège, un hôtel particulier de 1000 m2 donnant sur cour et comprenant trois étages avec un sous-sol. Emmanuel Macron avait à plusieurs reprises critiqué les actuels locaux de son parti, rue de l’Abbé-Groult, jugés trop petits et inadaptés pour recevoir les militants. Avec ce déménagement, Emmanuel Macron espère relancer son parti, laissé en jachère depuis sa victoire à l’élection présidentielle. Actuellement en travaux depuis le début du mois de juillet, les locaux sont préparés dans la plus grande discrétion. Aux voisins trop curieux, comme au concierge de l’immeuble, il était assuré qu’ »une simple startup » devait prendre possession des lieux.

Ce n’est pas la première fois qu’un quartier général politique s’installe à cette adresse. Dans les années 90, l’ancien Président du Liban, Michel Aoun, alors en exil, y avait installé ses bureaux pour préparer son retour sur le devant de la scène politique libanaise.

@csapin