La Rotonde : Marine Le Pen tacle Emmanuel Macron «

Marine Le Pen était en déplacement à Rouvroy (Pas-de-Calais) ce lundi 24 avril. La candidate à l'élection présidentielle a taclé son concurrent Emmanuel Macron, ironisant sur son dîner à la brasserie parisienne "La Rotonde" dimanche soir.

Qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a critiqué son adversaire Emmanuel Macron ce lundi. Interrogée sur l’importance d’être sur le terrain dès le lendemain du premier tour et sur ses terres de prédilection - les Hauts-de-France -, la présidente du Front national a ironisé sur son adversaire. Le candidat d' "En Marche !" dînait dimanche soir dans une brasserie parisienne. Un choix critiqué par ses concurrents qui ont fait un parallèle avec le dîner au Fouquet's de Nicolas Sarkozy en 2007. "Ça change de 'La Rotonde', (...) je suis la candidate du peuple", a-t-elle lancé. "On a beaucoup parlé du ‘dégagisme’ mais Emmanuel Macron, c’est un peu le ‘retournisme’", a-t-elle continué.

Marine Le Pen critique Emmanuel Macron

"Le vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare, essaie de se coaliser autour de M. Macron. J'ai presque envie de dire tant mieux!", a ajouté Marine Le Pen en visite à Rouvroy comme le rapporte l’AFP.