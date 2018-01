Lactalis : "Bruno Le Maire sent le danger politique" selon Geoffroy Didier «

Geoffroy Didier a taclé le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire au sujet de l'affaire Lactalis. "Face à un scandale sanitaire aussi majeur, je souhaite qu'il y ait une commission d?enquête parlementaire. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de contrôle de la part de l'État ? Est-ce qu'il a suffisamment de sanctions ? La responsabilité des grands groupes est-elle engagée ?", s'interroge-t-il. "Ce n'est pas parce que les grands groupes n'ont pas été à la hauteur que l'État l'a pour autant été. Bruno Le Maire sent le danger politique. Je pense qu'il est réel. Je souhaite que l'on y voie plus clair", ajoute le député européen LR.