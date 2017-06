Laurent Berger : "Personne n'a intérêt à ce que le pays se plante" «

Laurent Berger était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce mercredi 7 juin. Alors que la concertation sur la réforme du droit du travail vient de s'ouvrir entre le gouvernement et les organisations syndicales, le secrétaire général de la CFDT pose les conditions d'un dialogue serein et utile.

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a dévoilé mardi aux organisations syndicales la feuille de route de la future réforme du droit du Travail. Grande part accordée aux accords de branche, plafonnement des indemnisations prudhommales, fusion des instances, les premières propositions devront être débattues avec les syndicats. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, se satisfait de l’attitude d’action du premier ministre Édouard Philippe et de son gouvernement. "Je préfère un Premier ministre qui déclare la guerre au chômage, et je pense que c’est nécessaire, plutôt qu’il veuille s’affronter avec les organisations syndicales", a-t-il déclaré.

Les syndicats dans une volonté de réussite ?

Laurent Berger l’assure, la CFDT est ouverte au dialogue, tant qu’il se déroule sereinement. Le syndicaliste déplore les récentes fuites de propositions de loi ayant fuité dans la presse. "Je tire la sonnette d’alarme, on ne pas pouvoir mener une concertation avec tous les jours des pseudos révélations dans tel ou tel journaux", prévient-il.

Mardi, le Parisien a publié huit grandes propositions, censées être le premier jet de la future réforme du droit du travail. Pour Laurent Berger, "si le gouvernement veut travailler sur un certain nombre de pistes qui sont évoquées dans les journées ces jours-ci, il faut qu’il arrête tout de suite, pour la CFDT c’est non".

Vers une concertation loyale et honnête aussi entre les syndicats

Laurent Berger poursuit, assurant qu’il souhaite que les échanges fassent preuve de "loyauté et de la confiance respective". Le secrétaire général de la CFDT refuse pour l’heure d’utiliser la menace d’une grève en septembre, et préfère choisir la voix du dialogue. "Que chaque syndicat viennent avec ses propositions et nous verrons si nous avons été entendus". Laurent Berger concède déjà des points d’accord avec Force Ouvrière, "notamment sur le renforcement des branches, ce qui n’empêche pas le dialogue social dans l’entreprise". "Autant travailler ensemble", conclut-il.