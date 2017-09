Laurent Wauquiez officiellement candidat à la tête des Républicains «

Les 10 et 17 décembre prochain, le parti Les Républicains votera pour désigner son nouveau chef. Laurent Wauquiez, donné favori chez les militants, a officialisé sa candidature dans une interview accordée au Figaro.

Le parti les Républicains doit se choisir un nouveau chef. Après la défaite de François Fillon à l’élection présidentielle et son retrait de la vie politique, les militants espèrent une reprise en main drastique de leur parti. Ils sont appelés aux urnes les 10 et 17 décembre prochain. Laurent Wauquiez, qui fait déjà figure de grand favori, a officialisé sa candidature dans un entretien accordé au Figaro ce jeudi 31 août. "Je suis candidat à la présidence des Républicains. Car je veux faire renaître l’espoir à droite. Je pense qu’on a besoin d’un profond renouvellement", a-t-il déclaré.

La candidature de Laurent Wauquiez, si elle n’est pas une surprise, fait suite à une grande réunion publique organisée à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône, le 30 août dernier. Laurent Wauquiez y avait appelé au "rassemblement" tout en défendant l’idée d’une droite "vraiment de droite".

Trois autres candidats sont d’ores et déjà déclarés à la présidence des Républicains. Daniel Fasquelle, députée du Pas-de-Calais, Florence Portelli et Laurence Sailliet, membre du bureau politique LR sont également dans la course.