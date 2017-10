Le Code du travail, "vieux fantasme" de la France Insoumise selon Patrick Mignola «

Patrick Mignola, député Modem-Majorité présidentielle de la Savoie, et membre de la Commission des finances de l?Assemblée nationale et Danièle Obono, députée La France Insoumise de Paris, n'ont pas manqué de dire le fond de leur pensée sur la question du chômage et de la réforme du Code du travail. "Le Code du travail était fondé sur votre vieux fantasme d'organiser une défiance entre patrons et salariés", a lancé Patrick Mignola à Danièle Obono.