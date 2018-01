Le gouvernement lance le PACTE «

Dans le cadre du "Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE), le gouvernement lance vendredi "les travaux sur la vision de l'entreprise dans la société avec notamment les ministres de l'économie, du travail, de la justice et de la transition énergétique. L'idée c'est de revoir le capitalisme et les rôles des entreprises pour que les salariés y aient plus de poids.