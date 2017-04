Dupont-Aignan allié de Le Pen : "une combine d'appareil", selon Macron «

Emmanuel Macron a épinglé samedi la "combine" de Marine Le Pen avec Nicolas Dupont-Aignan, destinée, selon lui, à régler les "problèmes de crédibilité" de la candidate FN et de "financement" de son allié souverainiste. Les explications de Loïc Signor.

Pour Emmanuel Macron, cet accord "semble être une combine d'appareil qui a vocation à régler les problèmes de crédibilité de Marine Le Pen, qui n'a pas d'équipe autour d'elle, et les problèmes de financement de M. Dupont-Aignan". Avant de poursuivre : "Ca n'est ni plus ni moins que cela et ce n'est pas grave".