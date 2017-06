Législatives 2017 : 17,75% d'abstention à 12h «

La taux de participation au second tour des législatives en métropole atteignait 17,75% dimanche à midi, selon le ministère de l'Intérieur, en baisse à la même heure par rapport à la fois au premier tour dimanche dernier (19,24%) et au second tour du scrutin de 2012 (21,41%). A Paris, le taux de participation est de 10,37% à midi, contre 13,35% en 2012 , à la même heure, lors du second tour des élections législatives, selon la Préfecture de Paris et d'Ile-de-France.