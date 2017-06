Législatives 2017 : Edouard Philippe, soutien de taille pour Marie Sara «

Gilbert Collard, députe sortant rassemblement bleu marine, apparenté Front National et Marie Sara La République En Marche s'affrontent pour le deuxième tour de ces législatives. Les deux candidats bataillent sans merci pour avoir un bon reports de voix et récupérer les suffrages des abstentionnistes. Au premier tour, Gilbert Collard (32,27% des voix) a devancé Marie Sara (32,16% des voix) de 48 voix avec 13.991 suffrages et un taux d'abstention de 50,24% dans la circonscription. Un duel au soleil de plus en plus acharné.