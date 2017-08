Les Universités d'été ne font plus recette «

Oubliés les meetings et les milliers de militants réunis. Cette année, pour les socialistes, les Universités d'été se résument à un simple séminaire de travail entre cadres et élus. Chez Les Républicains aussi, les finances sont dans le rouge. Seuls EELV et La France Insoumise innovent pour ce rendez-vous estival. LREM s'abstiendra pour sa part, étant donné sa convention déjà tenue en juillet.