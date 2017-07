L'essentiel du discours de Macron à la Conférence des Territoires «

Lors de la conférence nationale des territoires, qui avait lieu ce lundi 17 juillet au Sénat, Emmanuel Macron a promis une couverture de la France entière "en haut et très haut débit" d'ici "à la fin de l'année 2020" et "non plus 2022". En outre, le président confirme la suppression, "dès la rentrée prochaine", de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, par tranches successives, sur trois ans. Comme pour les parlementaires, Emmanuel Macron souhaite une réduction du nombre des élus locaux. Enfin, le chef de l'état a évoqué "une réflexion profonde" sur "la refonte de la fiscalité locale".