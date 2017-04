Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour «

Emmanuel Macron (23,75 %) et Marine Le Pen (21,53 %) sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 7 mai 2017.

22 : 19 Emmanuel Macron : "En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française"

Lors de son discours, Emmanuel Macron a salué tous les autres candidats non qualifiés au second tour. Le leader du mouvement En marche ! a ensuite remercié Benoît Hamon et François Fillon d'avoir appelé à voter pour lui. Il souhaite être le "président des patriotes face à la menace des nationalistes".

"En une année, nous avons changé le visage de la politique française", déclare Emmanuel #Macron

"En une année, nous avons changé le visage de la politique française", déclare Emmanuel #Macron

22 : 08 Les dernières estimations de vote pour les 11 candidats

21:55 Jean-Luc Mélenchon ne donne pas de consigne de vote pour le second tour

21:20 Second tour : Nicolas Dupont-Aignan se prononcera dans les jours qui viennent

Nicolas #DupontAignan fera part de son choix pour le second tour dans les prochains jours #présidentielle2017

21:07 Marine Le Pen : "Je vous propose la grande alternance"

Lors de son discours, la présidente du Front national a déclaré :" La première étape est franchie. Ce résultat est historique". Le second tour sera le choix entre "la grande alternance" et la "dérégulation".

"La première étape qui doit conduire les Français à l'Elysée est franchie. Ce résultat est historique", Marine #LePen

21:04 Alain Juppé appelle à voter Macron contre "l'extrême-droite qui conduirait la France au désastre"

"Sans hésiter, je choisis ce soir d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron dans son duel avec l'extrême droite, une extrême droite qui conduirait la France au désastre", a déclaré le maire LR de Bordeaux, qui a toujours refusé le "ni-ni" face au Front national.

21:01 Clash en direct entre Cécile Duflot et Gilbert Collard

20:43 François Fillon : "Je voterai en faveur d'Emmanuel Macron"

"Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l’extrême-droite" confie le candidat Les Républicains

20:10 Benoît Hamon appelle à voter Emmanuel Macron

"J'appelle donc à battre le plus fortement possible l'extrême-droite" déclare le candidat du Parti socialiste.

20:05 Les résultats provisoires des 11 candidats

20 :00 Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour