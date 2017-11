Loi anti-terroriste : Collomb et Philippe à la rencontre des services de sécurité «

Le premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l?Intérieur Gérard Collomb étaient ce matin à la tour Eiffel pour venir à la rencontrer des services de sécurité. Deux jours après la signature de la nouvelle loi anti-terroriste, ce déplacement s?avère être un enjeu majeur. Cette opération communication a pour but de rassurer les français en montrant l'efficacité de la coordination entre les forces publiques et privées.