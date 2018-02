Loi Asile et Immigration : un texte "totalement équilibré" «

Gérard Collomb a présenté son projet de loi Asile et Immigration mercredi 21 février. Le ministre de l?Intérieur estime son texte "totalement équilibré" qui "s?aligne sur le droit européen".

Le projet de loi sur l'asile et l'immigration présenté mercredi en Conseil des ministres est un texte "totalement équilibré" qui "s'aligne sur le droit européen", a assuré Gérard Collomb en défendant les principales mesures de ce texte contesté.

Sur le doublement prévu à 90 jours de la durée maximale de rétention, l'un des points les plus sensibles, le ministre de l'Intérieur a estimé que "nous ne sommes pas exorbitants du droit commun européen" et "nous ne faisons que suivre la directive fixée par l'Union européenne" qui permet de définir une durée "entre 6 mois et 18 mois".