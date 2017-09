LR : qui sont les candidats déclarés à la présidence ? «

Un cinquième candidat est venu s'ajouter à la liste ce dimanche. Sur CNEWS Julien Aubert, député de Vaucluse a officialisé sa candidature à la présidence du parti Les Républicains les 10 et 17 décembre prochains. Il rejoint ainsi Laurent Wauquiez, Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, Laurence Sailliet, proche de Xavier Bertand, et Florence Portelli, ex porte-parole de François Fillon à la présidentielle.